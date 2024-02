Napoli: Tassista si presenta all’appuntamento e trova i carabinieri, denunciato Un turista svedese aveva dimenticato lo zaino in auto, il tassista lo aveva rubato

Questa mattina i carabinieri della compagnia Napoli centro hanno denunciato per furto e ricettazione un 28enne tassista incensurato. Un turista – 26enne svedese qui a Napoli per passare qualche giorno di svago – ha denunciato il furto del proprio zaino. La vittima, però, ricordava di averlo dimenticato su un taxi nonostante l’autista, contattato, avesse ribadito che nel mezzo ci fosse nulla.

Le indagini della stazione carabinieri quartieri spagnoli hanno permesso di accertare i fatti. I militari si sono messi alla ricerca sul web degli effetti personali del turista. La merce – parliamo di una macchina fotografica e il relativo obiettivo con tanto di memory card con all’interno, tra l’altro, diverse foto effettuate durante la vacanza napoletana - era stata messa in vendita da poche ore e i carabinieri ne hanno simulato l’acquisto con tanto di appuntamento e volontà nel fare l’affare. All’incontro però il tassista ha trovato i carabinieri che hanno denunciato il 28enne e restituito il maltolto al turista che potrà così trascorrere con maggiore serenità le proprie giornate in una delle città più belle al mondo.