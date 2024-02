Porta Capuana: tenta di rapinare un uomo e ne aggredisce un altro Arrestato un 39enne dalla polizia

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato un uomo che, chiedendo aiuto, ne stava rincorrendo un altro; quest’ultimo, alla loro vista, si è disfatto di un bastone occultandolo sotto una vettura in sosta.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di un cacciavite ed hanno recuperato il bastone; pochi istanti dopo, gli operatori sono stati avvicinati dall’uomo il quale ha raccontato che, poco prima, mentre stava passeggiando con un amico in piazza Garibaldi, era stato avvicinato dal predetto che, minacciandolo con bastone, aveva tentato di rapinargli il portafogli e successivamente aveva colpito l’amico al capo.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 39enne del Bangladesh, è stato tratto in arresto per tentata rapina e lesioni personali aggravate.