Gratteri agli imprenditori: "Sono pronto ad ascoltarvi" Il procuratore: "Il mio ufficio è aperto. Napoli città sudamericana? Ingrato dire così"

"Il mio ufficio è aperto: fate la richiesta. Non avete alibi. Se qualcuno di voi o qualche vostro amico e' in difficolta' fateli venire a farsi una chiacchierata con me. Poi, se serve e se lui ritiene conveniente fa denuncia, altrimenti non e' un problema: ci abbiamo provato". Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ad una platea di imprenditori nella sede della Confesercenti Campania all'incontro "Economia e legalità". Accolto da Vincenzo Schiavo presidente Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale, Il capo della Procura partenopea ha ascoltato con attenzione le voci di alcuni imprenditori dei settori turismo, trasporto, distribuzione gasolio, ribadendo impegno e disponibilità all' ascolto. "Sappiate che da oggi in poi avete un'opportunita' in piu': c'e' una persona che vi ascolta" ha aggiunto Gratteri "Nella vostra categoria c'e' gente specializzata, allenata ad aiutarvi. Io sul piano investigativo- giudiziario- e quindi anche della vostra sicurezza, vi posso aiutare".

"È ingrato dire che Napoli è come una città del Sudamerica, perché proporzionalmente al numero di abitanti noi possiamo documentare che Napoli è più sicura di città più grandi. Degli ultimi 25 omicidi 19 sono stati scoperti ed è una media altissima. È ingrato e intanto non stai aiutando nessuno, non stai descrivendo una realtà, anzi le stai facendo del male, non è che demonizzando Napoli la costruisci, lo fai se intanto fai bene il tuo lavoro".