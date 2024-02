Napoli, corso Arnaldo Lucci: sorpreso con la droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 61enne tunisino

Gli agenti del commissariato Decumani, nel transitare in via Santa Maria delle Grazie a Loreto hanno notato un uomo che, con atteggiamento guardingo, stava uscendo da uno stabile, in direzione di piazza Garibaldi.

Il servizio di osservazione esperito dai poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché l'uomo, poco dopo, è stato controllato dagli operatori in corso Arnaldo Lucci e trovato in possesso di un involucro di eroina del peso di 165 grammi circa, 2 telefoni cellulari, 70 euro e di un mazzo di chiavi.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e una bottiglietta di metadone oggetto del piano terapeutico di un terzo soggetto.

Pertanto identificato per un 61enne tunisino con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed altresì denunciato per ricettazione.