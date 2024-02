Schiuma bianca e maleodorante in mare a Miliscola: si indaga Borrelli: "Allertata Arpac. Bisogna capire le cause"

A Miliscola è apparsa una strana schiuma dall’odore nauseabondo che ha invaso le acque del mare finendo anche sulla battigia.

E’ stato un cittadino a segnalare il fenomeno, manifestatosi sulla spiaggia libera nei pressi del Lido Saturday, al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo allertato la Capitaneria di Porto e chiesto ad Arpac di effettuare un monitoraggio sulle acque e dei test. Bisogna capire le cause legate alla manifestazione di questa schiuma. Dato che non siamo in estate con le relative temperature roventi non dovrebbe trattarsi di mucillagine. Aspettiamo l’esito dei test per pronunciarci oltre ma è evidente che bisogna fare di più per tutelare il mare”- ha dichiarato Borrelli.