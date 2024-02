Poggiomarino: Gli studenti dicono no alla droga L’associazione Dico No alla droga incontra i ragazzi dell’Istituto Leonardo Da Vinci

L’associazione Dico NO alla droga, operativa da anni sul territorio italiano, incontra i ragazzi dell’Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci" di Poggiomarino per parlare con loro dei reali effetti delle dipendenze.

L’incontro si è tenuto con alcune classi, dove sono state spiegate le seguenti nozioni: cos’è una droga, come agisce sull’organismo, come si crea la dipendenza e quali effetti a breve e a lungo termine creano le sostanze stupefacenti.

Gli studenti presenti hanno recepito molto bene il messaggio, infatti alcuni di loro hanno scritto delle loro considerazioni a seguito dell’incontro ad esempio:

“Mi ha fatto piacere fare questi incontri con voi. Mi hanno fatto riflettere molto, penso che questi incontri siamo molto importanti per noi adolescenti, per farci capire degli sbagli che si possono evitare nella vita e comportamenti giusti da avere per noi e nei confronti degli altri.”

Dico No alla droga svolge, ormai da anni, la propria attività negli istituti scolastici, avvalendosi della preziosa collaborazione di numerosi volontari, desiderosi di fornire ai più giovani le corrette informazioni sulle dipendenze, in quanto come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione.”