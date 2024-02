Sapri contro un bus Eav: vetro perforato da un proiettile La denuncia dell'Usb

Spari contro un autobus dell'Eav a Torregaveta, nel comune di Bacoli in provincia di Napoli. A denunciarlo il sindacato Usb. Il fatto è accaduto ieri sera nei pressi dell'ufficio postale di Torregaveta. Il bus era in servizio sulla linea Torregaveta-Fusaro gestita da Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania. Secondo quanto riferito dal sindacato, intorno alle 21.50 il conducente ha sentito un forte rumore e, sceso dal mezzo, ha notato che un vetro era stato perforato da un proiettile. "Fortunatamente - afferma Adolfo Vallini dell'esecutivo provinciale Usb - non si sono registrati feriti, ma le conseguenze sarebbero potute essere drammatiche. Episodi di questo tipo in passato sono già accaduti a Napoli.