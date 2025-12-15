Opere abusive su suolo pubblico scoperte da polizia locale a Napoli Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 23.700 euro

La Polizia Locale di Napoli ha bloccato intervento edilizio abusivo su suolo pubblico in via Ettore Ciccotti, a Napoli, e sequestrato altre opere realizzate in passato senza le necessarie autorizzazioni. Gli agenti dell'unità operativa Secondigliano hanno accertato che erano stati realizzati dei lavori a servizio delle aree comuni di un complesso abitativo. In particolare, è stata appurata l'occupazione di una porzione di marciapiede, la creazione di un accesso autonomo mediante cancello prospiciente la strada, la posa di nuova pavimentazione su un terrazzino ricavato sul marciapiede pubblico e la realizzazione di una struttura in ferro con copertura coibentata.

Le opere erano state in parte costruite nel passato, altre erano ancora in corso di realizzazione. Le strutture abusive sono state pertanto sottoposte a sequestro, a tutela dello spazio pubblico e dell'assetto urbanistico. Sono in corso approfondimenti per individuare i responsabili. Un'altra operazione a salvaguardia del decoro urbano ha interessato il centro storico. Il personale dell'unità operativa San Lorenzo ha effettuato controlli lungo via dei Tribunali e nelle strade limitrofe, tra cui via Atri. L'intervento ha interessato 8 esercizi commerciali e ha portato all'accertamento di 11 violazioni amministrative.

Le contestazioni hanno riguardato, tra l'altro, irregolarità nell'esercizio del commercio di vicinato, sia alimentare sia non alimentare, il mancato rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e l'occupazione abusiva di suolo pubblico per una superficie complessiva superiore ai 20 metri quadrati, effettuata senza le prescritte autorizzazioni. Le sanzioni amministrative elevate nell'ambito dell'operazione ammontano complessivamente a 23.700 euro.