Droga e spaccio in piazza Garibaldi a Napoli: arrestato Nei guai un 37enne di origini gambiane

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato un uomo intento a consegnare qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’acquirente, trovato in possesso di una bustina di marijuana appena acquistata, che l’indagato, trovato in possesso di 11 bustine della stessa sostanza del peso di circa 12 grammi, di 4 pezzi di hashish del peso di circa 6 grammi e di 70 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, il 37enne di origini gambiane, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.