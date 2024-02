Scampia, sorpreso con la droga: arrestato un 44enne napoletano Detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Gli agenti del commissariato di Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, in via Vittorio Veneto, hanno controllato un’auto con a bordo due soggetti trovando il passeggero in possesso di un involcro contenente circa 25 grammi di eroina.

Pertanto un 44enne napoletano, con precedenti anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente.