Porta Nolana, evade dai domiciliari: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 32enne napoletano

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Soprammuro, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo averlo prontamente raggiunto e controllato, hanno accertato la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, 32enne napoletano, sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Alla fine è stato arrestato per il reato di evasione.