Bambino di 4 anni si sente male e muore, choc in ospedale a Giugliano Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Marano, intervenuti in ospedale

La procura di Napoli nord ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte di un bambino di quattro anni. Il piccolo, secondo le prime informazioni, è giunto nel pomeriggio all'ospedale 'San Giuliano' di Giugliano in Campania, proveniente da Mugnano, altro centro dell'hinterland di Napoli. Il bambino aveva avuto un malore, poi è morto, ma i primi accertamenti dei medici non hanno consentito di accertarne le cause. La procura ha disposto l'autopsia. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Marano, che sono intervenuti nell'ospedale.

Il cordoglio del sindaco di Mugnano di Napoli

Il bambino è giunto in ospedale proveniente da Mugnano di Napoli, il comune dove abitava con i genitori. E proprio il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, esprime ai familiari il cordoglio dell'amministrazione e di tutta la comunità per la scomparsa del piccolo.

"È con profondo dolore che esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alle famiglie per la tragica e improvvisa perdita del piccolo Raffaele, di soli 4 anni, per arresto cardiaco. In questo momento difficile - scrive il primo cittadino sui social - l'intera amministrazione comunale si stringe attorno a voi con affetto e solidarietà. Per onorare la memoria del piccolo, proclamo il lutto cittadino, disponendo le bandiere del municipio a mezz'asta. Siamo vicini con il cuore e condividiamo questo dolore".