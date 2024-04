Lotta alla criminalità, perquisizioni e sequestri: 200 operatori in campo/VIDEO Maxi operazione in sinergia tra polizia, carabinieri e finanza

L’attività ha consentito di identificare diversi soggetti, di cui alcuni denunciati a vario titolo ed altrettanti sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Il bilancio dell'attività

Nel corso del servizio gli operatori hanno sequestrato due pistole, entrambe con matricola abrasa e relativo munizionamento, alcuni orologi di noti marchi, monili in oro di dubbia proveninenza, 8 kg di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato, un televisore con annesso sistema di videosorveglianza preposto a visionare la pubblica via, centinaia di prodotti ed in particolare di profumi e cosmetici contraffatti rinvenuti all’interno del mercato rionale di Fuorigrotta nonché denaro contante e diverse quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina e marijuana.

Ben 200 operatori in campo

Personale della squadra mobile di Napoli, dei commissariati Bagnoli, Pianura, San Paolo, del reparto prevenzione crimine Campania, del reparto mobile, Uopi, cinofili e polizia scientifica, carabinieri gruppo Napoli, nucleo investigativo, Api, Unità cinofili, Artificieri. Inoltre la guardia di finanza con la componente Atpi del gruppo pronto impiego di Napoli e delle unità cinofile, il gruppo di Torre Annunziata, Giugliano in Campania, Frattamaggiore e personale del nucleo pef, del I e II Nom di Napoli e della compagnia di Capodichino.

L’attività in questione ha visto la partecipazione di personale dei vigili del fuoco ed è stata vigilata dall’alto dgli elicotteri del VI teparto volo della polizia e della sezione aerea del reparto operativo aeronavale di Napoli.