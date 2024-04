Cadavere carbonizzato in un'auto: orrore a Castellammare di Stabia Indagini in corso da parte dei carabinieri

Un cadavere completamente carbonizzato è stato ritrovato all'interno di un'automobile nella periferia di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Il corpo irriconoscibile è stato scoperto in via Napoli, non lontano dal confine con Torre Annunziata.

Non si esclude possa trattarsi di un suicidio. L'auto è rimasta parzialmente distrutta dall'incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia.

I vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 6,30 di questa mattina per la segnalazione dell'incendio di un'auto: una Suzuki Swift.

Quando il rogo è stato domato, nell'abitacolo è stato scoperto il cadavere carbonizzato di un uomo. Dalle prime indagini dei carabinieri che sono giunti sul posto, la vittima sarebbe un commerciante di scarpe di Via Roma.

Aperta un'inchiesta i cui approfondimenti dovranno stabilire le cause dell'incendio che si sospetta potrebbe essere di natura non accidentale, non si esclude il suicidio.

Al momento l'intera area è transennata per consentire i rilievi necessari alle indagini e la strada di congiungimento tra le due città limitrofe è interdetta al traffico.