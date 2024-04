Precipita nel burrone per oltre cento metri, muore anziano di Agerola L'intervento del Soccorso alpino e della Guardia di finanza di Sant'Angelo dei Lombardi

Tragedia in Penisola Sorrentina, dove un ottantenne di Agerola è precipitato dopo un volo di circa cento metri da una parete a poca distanza dal convento di Cospiti.

Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso alpino e speleologico della Campania che era in addestramento a poca distanza da lì, con altre due squadre ed una degli specialisti della Guardia di finanza di Sant'Angelo dei Lombardi.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La sama è stata trasferita in barella con una serie di calate su corda, per poi essere consegnata alle onoranze funebri.