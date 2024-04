Borgo Sant’Antonio Abate: evade dai domiciliari e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 53enne

Gli del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Rosaroll, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo averlo prontamente raggiunto e bloccato con non poche difficoltà, hanno accertato la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, 53enne marocchino, sottoposto agli arresti domiciliari per i reati in materia di stupefacenti. Pertanto, l'uomo è stato arrestato per il reato di evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.