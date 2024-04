I quartieri flegrei sotto il fuoco incrociato dei clan: agguato a Bagnoli Ferito un 17enne estraneo agli ambienti criminali

Prima Fuorigrotta, ora Bagnoli. Sembra che i quartieri della periferia occidentale di Napoli si trovino sotto il fuoco incrociato dei clan rivali.

Come racconta Fanpage, la scorsa notte in viale Campi Flegrei è avvenuta una sparatoria durante la quale è rimasto ferito un 17enne. Uno scooter è arrivato di corsa, si è fermato e subito dopo sono partiti i proiettili. Il vero obiettivo dell’agguato era un gruppo di giovani che erano in strada, nei pressi di un bar.

La dinamica è ancora da ricostruire, ma sembra che si tratti di un agguato.

Il giovane ferito, che non risulta invischiato in dinamiche di camorra, è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo; le sue condizioni non sono gravi. L'episodio potrebbe essere collegato alla sparatoria avvenuta in piazza Italia agli inizi di aprile, quando fu ferita per errore una donna.

Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato. Al momento tutte le ipotesi sono aperte, ma quelle ritenute maggiormente verosimili portano ai contrasti tra i clan dell'area flegrea, che si sarebbero acuiti dopo l'arresto di Vitale Troncone e del figlio Giuseppe, ritenuti dagli inquirenti ai vertici del clan di Fuorigrotta che porta il loro cognome. Dopo lo smantellamento del gruppo criminale, altri gruppi avrebbero tentato di farsi spazio nel quartiere.

“Non bisogna permettere che i clan regolino i conti nelle strade rischiando di compiere delle stragi. Ciò che è avvenuto a Fuorigrotta è di una gravità estrema ed ora sembra che questa guerra continui. Si vuole assistere e guardare come andrà a finire oppure ci si decide ad intervenire con forza ed intelligenza?

Il Governo si decida, metta il coltello tra i denti e faccia la guerra alla camorra. Basta parole e proclami, la gente ha paura, vogliamo un piano studiato e concreto.”- queste le parole del deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.