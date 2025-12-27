Napoli, anziana muore in ospedale e la derubano della fede nuziale La denuncia della famiglia al deputato Francesco Emilio Borrelli

Una donna di 76 anni è mancata venerdì mattina all'ospedale San Paolo di Napoli. In seguito al decesso l'anziana donna è stata derubata della fede nuziale che aveva al dito. La vicenda è stata resa nota dal parlamentare di Avs, Francesco Emilio Borrelli. Si sono rivolti al deputato - si spiega in una nota - i familiari di Lucia Riccio. La donna, ricoverata nel reparto di medicina d'urgenza, è stata trasportata nella sala mortuaria dove c'erano i parenti ad attenderla. Dopo qualche momento, è subito saltata all'occhio del figlio la mancanza dell'anello. Inutili le ricerche sia nel reparto di provenienza che nella stessa sala mortuaria. Nessuno ha visto la fede.

Eppure, come testimoniato dalle foto inviate al parlamentare, i segni dell'anello erano ancora visibili sulla mano sinistra. "Siamo arrivati circa due ore dopo l'avviso che mamma era morta - spiega il figlio Marco Miraglia - e dopo aver trascorso qualche momento insieme a lei ci siamo subito resi conto che mancava la fede alla mano sinistra. Allora siamo andati al reparto dove era ricoverata e ho chiesto se per caso l'avessero tolta loro, ma nessuno l'aveva vista. Poi siamo tornati alla camera mortuaria e nemmeno lì hanno visto nulla. Mi sono rivolto alle guardie giurate che mi hanno detto di fare la denuncia. Oggi pomeriggio si terranno i funerali e subito dopo andremo a sporgere denuncia. Chiediamo che ci venga restituita perché per mio padre ha un valore affettivo immenso. Procederemo alla denuncia per chiedere l'acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza".