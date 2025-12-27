Portici, Buonajuto: "Accanto a Farroni per costruzione campo progressista"

"L’appello lanciato da Fernando Farroni per federare le energie progressiste di Portici rappresenta l’avvio di un percorso capace di aprire una nuova fase, fondata su competenza e visione. Casa Riformista è pronta a fare la propria parte in questo progetto di ampio respiro".
"Ho conosciuto e mi sono confrontato con Fernando nei nostri rispettivi ruoli istituzionali, quando lui era vicesindaco di Portici e io sindaco di Ercolano, e ne ho sempre apprezzato il garbo, la qualità politica e la competenza amministrativa. Sono doti indispensabili per federare in una città importante come Portici una coalizione progressista solida e credibile". Così, in una nota, il consigliere regionale Ciro Buonajuto (Casa Riformista).
A fargli eco è Davide Borrelli, consigliere più votato alle ultime elezioni amministrative, che conferma l'impegno operativo sul territorio: "Casa Riformista è pronta a partecipare attivamente alla costruzione del campo progressista, schierando una lista fortemente rappresentativa del territorio e delle sue istanze.
Esprimiamo pieno apprezzamento per la figura di Fernando Farroni, a cui riconosciamo una spiccata capacità di ascolto, sintesi e dialogo: doti umane e politiche fondamentali per far sintesi tra le diverse anime della coalizione".