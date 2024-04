Ottaviano: Tenta di rubare un’auto ma viene scoperto dal proprietario Carabinieri arrestano per rapina un 26enne

A Ottaviano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per rapina un 26enne del rione Don Guanella già noto alle forze dell’ordine. Manca poco a mezzanotte quando l’uomo sta rubando un’auto. A sorprenderlo è il legittimo proprietario e a quel punto il 26enne fugge con la Fiat Panda appena rubata.

La vittima lo insegue e chiama i carabinieri. Il traffico rovina i piani del fuggitivo che rimane bloccato a via Zabatta. Lì il 26enne scende dall’auto e nel tentativo di sfuggire prende a calci e pugni il proprietario dell’auto e altri due passanti che erano intervenuti. Arrivano i carabinieri che bloccano l’uomo e lo arrestano. L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio, dovrà rispondere di rapina.