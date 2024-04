Minacce di morte con tanto di avvertimento all'ex compagna: sto arrivando I carabinieri raggiungono in tempo l'abitazione scongiurando l'ennesima tragedia

A Sant’Antimo i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giuliano in Campania hanno arrestato per tentata estorsione un 37enne già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo ha mandato diversi messaggi all’ex compagna dove, minacciandola di morte, pretendeva del denaro. Nell’ultimo messaggio l’avvertimento : “Sto arrivando!”.

La vittima, una 35enne, chiede aiuto ai carabinieri digitando il 112. Pochi minuti e i militari sono sotto casa della donna, giusto in tempo per bloccare il 37enne che aveva mantenuto la parola presentandosi davanti la porta di ingresso dell’appartamento.

Lui viene arrestato e la donna decide finalmente di raccontare decine e decine di episodi caratterizzati da violenze e aggressioni subite in quasi 10 anni di relazione sentimentale. L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.