Napoli, musica e spiritualità: il dialogo tra "Don Mimmo" e Avitabile Il Cardinale Battaglia e Enzo Avitabile a "Sacro Sud": un dialogo su pace e giustizia sociale

el cuore pulsante del "Rettifilo", dove la storia millenaria della città incontra le urgenze del presente, l’arte e la fede si fondono per lanciare un messaggio universale. Oggi, alle ore 18:00, la Basilica di San Pietro ad Aram ospiterà un incontro d’eccezione tra il Cardinale Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli, e il musicista Enzo Avitabile.

L’evento si inserisce nella cornice di “Sacro Sud”, il festival diretto dallo stesso Avitabile e sostenuto dal Comune di Napoli. In collaborazione con il quotidiano Avvenire, l'incontro precederà il concerto acustico dell’artista, intitolato significativamente “Santa rivoluzione”.

Pace, Fede e Giustizia Sociale: i temi del confronto

Il dibattito, moderato dal giornalista Massimiliano Castellani, non sarà solo una riflessione teorica, ma un richiamo concreto alla coscienza civile. Dopo il successo della collaborazione pasquale con l’opera “Perdonaci la pace”, il Cardinale (affettuosamente noto come "Don Mimmo") e Avitabile approfondiranno quattro direttrici fondamentali: La pace oggi: intesa come una ferita ancora aperta dai conflitti contemporanei.Il valore del perdono: visto come strumento di guarigione per la storia dei popoli. Il futuro del Mediterraneo: con un focus particolare sulle nuove generazioni. La pace come cammino: un percorso possibile e necessario.

Testimonianze dalla Terra Santa e simboli della carità

Il valore dell’incontro sarà arricchito dai contributi video degli attivisti Sami Huraini e Mohammad Azazma, insieme al sacerdote palestinese padre Firas Abedrabbo. Le loro voci porteranno la testimonianza diretta di chi vive quotidianamente in contesti di guerra e speranza. La scelta del luogo non è casuale: la Basilica sorge a pochi passi da “Casa Bartimeo”, presidio della Chiesa napoletana dedicato alla carità e alla dignità umana, sottolineando il legame indissolubile tra spiritualità e impegno sociale. Come seguire l'evento: Per chi non potrà essere presente tra le navate di San Pietro ad Aram, l’intero incontro e il concerto saranno trasmessi in diretta streaming sul sito ufficiale di Avvenire (www.avvenire.it).