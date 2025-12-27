18enne accoltellato a Napoli: Borrelli, 'più controlli e prevenzione' "I testimoni aiutino gli investigatori, anche in forma anonima"

"Purtroppo la violenza che vede sempre più protagonisti giovani e minorenni è oramai fuori controllo. Le notti di movida si trasformano sempre più spesso in notti di sangue. L'ennesimo grave accoltellamento avvenuto in via Bisignano, nel cuore dei locali frequentati da migliaia di giovani ogni fine settimana, che ha visto un ragazzo incensurato cadere sotto i fendenti degli aggressori mentre passeggiava con gli amici, testimonia la ferocia con la quale questi gruppi criminali agiscono. Pronti a sparare e accoltellare anche per futili motivi".

Così il deputato napoletano di Avs Francesco Emilio Borrelli commenta l'accoltellamento della scorsa notte nel quartiere Chiaia del capoluogo campano. "Di fronte a questa deriva torniamo a chiedere controlli più serrati e una presenza costante delle forze dell'ordine con interventi mirati di prevenzione nei quartieri e nelle zone della movida. Non possiamo accettare che giovani vite vengano spezzate o segnate per sempre da una criminalità violenta e senza scrupoli. Auspico che si faccia immediatamente luce sull'accaduto e i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia al più presto, facendo appello a tutti coloro che hanno assistito all'aggressione a fornire, anche in forma anonima, elementi utili agli investigatori", conclude Borrelli.