Sicurezza stradale a Napoli, cittadini "preoccupati" scrivono al sindaco "Città si sta trasformando ormai in una pista di Formula Uno"

Una 'lettera aperta' indirizzata a consiglieri, assessori e al sindaco di Napoli, è stata scritta da un gruppo di cittadini partenopei preoccupati per la sicurezza stradale in città. "Cari amministratori, chi vi scrive è una parte dei cittadini di Napoli che desidera portare alla vostra attenzione una problematica ormai gravissima e non più rinviabile: la sicurezza stradale. L'ennesimo incidente avvenuto all'alba a Fuorigrotta è solo l'ultimo di una lunga serie. La nostra città sta progressivamente trasformandosi in una vera e propria pista di Formula Uno, dove il numero e la gravità degli incidenti stradali aumentano giorno dopo giorno".

Per i cittadini "si tratta di un problema che riguarda tutti, a qualsiasi ora del giorno, e che incide profondamente sulla qualità della vita e sulla sicurezza dei cittadini. Non è più accettabile vivere con la costante paura che uscire di casa possa trasformarsi in un pericolo mortale". "È necessario intervenire in modo deciso e strutturale, - scrivono - limitando il traffico privato da nord a sud della città e adottando soluzioni efficaci e durature". Nella lettera si chiede, infine, un impegno concreto "per garantire maggiore sicurezza, una viabilità più ordinata e il rispetto delle normative europee che impongono ai Comuni di adottare misure adeguate in materia di mobilità e sicurezza stradale. Napoli merita di essere una città vivibile, sicura e rispettosa della vita dei suoi cittadini".