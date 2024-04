Forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei: magnitudo 3.9, paura anche a Napoli La scossa è.stata registrata alle 5.44

Il terremoto sveglia Napoli. Una forte scossa ha svegliato i Campi Flegrei e la città di Napoli oggi, 27 aprile, alle 5.44 del mattino. Secondo la prime rilevazioni la magnitudo è 3.9 gradi della scala Richter, una delle più alte dall'inizio della nuova fase bradisismica. La scarsa profondità dell'evento, appena 2,95 chilometri, ha fatto in modo che le onde telluriche si diffondessero in un'ampia zona del territorio raggiungendo aree e quartieri della città di Napoli dove abitualmente non vengono distintamente percepite le scosse del bradisismo.

Parecchie le persone scese per strada. La magnitudo, secondo la stima di ING Terremoti, è stata di 3.9 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8110, 14.0940 ad una profondità di 3 km.

Terremoto Campi Flegrei oggi, 27 aprile 2024

Molti i cittadini residenti nella regione Campania che hanno segnalato sui social quanto. Segnalazioni sono arrivate infatti da Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto.

I dati ufficiali dell'Ingv

L'Ingv comunica che «un terremoto di magnitudo Md 3.9 è avvenuto nella zona Campi Flegrei, il 27-04-2024 alle 05:44:56 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8110, 14.0940 ad una profondità di 3 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli)».

La scossa sveglia tutti, da Bacoli al Vomero

La scarsa profondità dell'evento, appena 3 chilometri, ha fatto in modo che le onde telluriche si diffondessero in un'ampia zona del territorio raggiungendo aree e quartieri della città di Napoli dove abitualmente non si sentono le scosse del bradisismo.

Il sussulto è stato di forte intensità e ha avuto una durata decisamente lunga. È stato percepito in tante zone della città. Il tam tam dei social indica che le persone sono state svegliate dai Campi Flegrei al Vomero a Posillipo, fino alla zona del centro storico di Napoli. Nell'area più vicina all'epicentro, attualmente indicata nel territorio di Bacoli, alcune persone sono scese in strada, anche se non vengono, per il momento, segnalati danni né feriti. Per la precisione il sisma si è verificato nel mare del golfo di Pozzuoli esattamente di fronte all'antico castello di Baia. A partire dalla mezzanotte sono state contate 21 scosse, tutte di intensità bassissima, fino alla poderosa scossa dell'alba seguita da ulteriori minuscoli sismi avvertiti solo dalle strumentazioni.