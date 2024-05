Napoli, piazza Capuana: sorpreso con un revolver e arrestato In manette un 22enne napoletano per porto abusivo di arma clandestina e ricettazione

I falchi della squadra mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato un uomo che si trovava seduto al tavolo di un bar nei pressi di piazza Capuana, il quale, alla loro vista, si è alzato repentinamente nel tentativo di guadagnarsi la fuga ma, non senza difficoltà è stato bloccato e trovato in possesso di una pistola revolver calibro 6,35 con 3 cartucce e priva di matricola che nascondeva nella cintola dei pantaloni.

Pertanto, un 22enne napoletano è stato tratto in arresto per porto abusivo di arma clandestina e ricettazione.