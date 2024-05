Napoli: Rapina con la pistola alla tempia per rubare lo scooter La vittima: "Quella sera nessuna pattuglia per strada”

Lo scorso fine settimana a Napoli una coppia, lui e lei, è stata rapinata con una pistola puntata alla testa. L'obiettivo dei due rapinatori, giunti a bordo di un motoveicolo, era lo scooter del ragazzo.

“Lo scorso sabato notte alle 2:50 nei pressi di piazza Vittoria, io e la mia compagna siamo stati vittima di una rapina a mano armata puntata alla testa per fregarci lo scooter. Ci hanno minacciato più volte anche dopo aver consegnato a questi camorristi il mio scooter.

Quella sera, a detta dei poliziotti giunti sul posto circa 30 minuti dopo l’accaduto, non c’erano pattuglie in giro, quindi risultava difficile l’indagine.

Siamo andati in questura di via Medina per fare denuncia e ci hanno risposto e respinto in quanto i loro server non erano attivi. Siamo dovuti ritornare.”- ha raccontato la vittima rivoltasi al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Ormai qui questa è la normalità. Criminali liberi di entrare in azione e pattuglie assenti, tante armi in giro e troppa poca sicurezza. Si è nettamente superata la soglia di emergenza, ora pretendiamo dal Ministro dell’Interno quel rafforzamento delle forze dell’ordine tanto premesso e mai attuato. Prima che qui diventi L’El Dorado dei banditi.” - ha dichiarato Borrelli.