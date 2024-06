Baby gang in sella agli scooter tenta di investire il deputato Borrelli Follia nel centro storico di Napoli, situazione fuori controllo

Esasperante e pericolosa è soprattutto la situazione a Via Foria e zone limitrofe. I baby-centuri si fanno beffa delle autorità seminando il panico per le strade scorrazzando in sella ai motocicli, tutti rigorosamente con targhe polacche, senza casco, andando a tutta velocità anche sui marciapiedi, impennando e occupando ogni veicolo con tre o anche quattro passeggeri, come documentato dal deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli durante un sopralluogo.

Il parlamentare, che è stato vittima di un tentato investimento da parte di un scooter con a bordo quattro ragazzi, ha recuperato le targhe e gli indirizzi di diversi giovani che scorrazzavo per strada portando scompiglio. Alcuni sono stati inseguiti dalla polizia.

“La nostra città, a partire dal centro, è preda di questi giovani delinquenti, infatti tali sono e difenderli e giustificarli sarebbe da incoscienti perché si darebbe loro motivo di incoraggiamento nel proseguire in una strada pericolosa e che porta al mondo della criminalità vera e propria.

Via Foria e le zone limitrofe sono ostaggio delle baby-gang che sono libere di seminare il terrore perché i controlli latitano e le poche pattuglie presenti sono impotenti.

Ma il problema maggiore di questi ragazzini sono proprio le loro famiglie le quali, come abbiamo verificato anche stanotte, non hanno alcun controllo su di essi e li lasciano liberi di andare in giro fino a notte fonda a tre sui motorini senza casco. A casa nessuno li aspetta e si preoccupa per loro, sono abbandonati al proprio destino che, se non si interviene, è già segnato e non è certo buono. Per questo i Servizi Sociali dovrebbero intervenire su quei nuclei familiari dove i minori sono completamente lasciati allo sbando.

Un ultimo appello lo lancio al questore al quale chiedo di intervenire duramente per reprimere il fenomeno e fermare la follia e la prepotenza delle baby-gang. Oggi sono giovani delinquenti ma un domani potranno essere uomini dei clan o comunque criminali navigati.”- queste le parole di Borrelli.