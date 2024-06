Napoli, atti falsi per cittadinanza: sequestrate 80 pietre preziose La scoperta della polizia metropolitana nel corso di una perquisizione

Ottanta pietre di colore verde, azzurro e viola, «verosimilmente smeraldi, acquamarina e ametista», insieme a monili in oro pronti per l'incastonatura sono stati rinvenuti dalla polizia metropolitana di Napoli impegnata nella perquisizione di un appartamento.

L'abitazione è quella di uno degli indagati implicati nell'operazione che, lo scorso 27 maggio, portò all'applicazione di misure cautelari nei confronti di sei persone «indiziate dei reati di associazione per delinquere, falso in atto pubblico e corruzione».

L'attività criminale ricostruita dalle indagini era finalizzata a far risultare residenti a Villaricca, nel Napoletano, cittadini brasiliani che in realtà non erano presenti nel comune consentendo loro di avanzare istanza per ottenere la cittadinanza italiana. La notizia del ritrovamento dell'oro e delle pietre preziose è stata resa dalla Procura di Napoli Nord, in una nota a firma del procuratore Maria Antonietta Troncone, che annuncia «conseguenti approfondimenti investigativi»