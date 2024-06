Guida sicura, controlli straordinari della polizia: raffica di violazioni Ecco il resoconto dell'attività che ha riguardato vari comuni

Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Portici.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 118 persone, controllato 56 veicoli contestando, altresì, 3 violazioni del codice della atrada.

Qui Torre Annunziata:

Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e di un’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Torre Annunziata ed in particolare nelle vie Settetermini, Plinio, Sant’Antonio, Prota, Parini, Cuparella, in vico Sorte e in piazza Imbriani.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 303 persone, di cui 83 con precedenti di polizia e 4 sottoposte agli arresti domiciliari, e controllato 178 veicoli.

Qui Pompei

Gli agenti del commissariato di Pompei e gli operatori del gruppo guardia di finanza di Torre Annunziata hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pompei.

Nel corso dell’attività sono state identificate 136 persone, di cui 42 con precedenti di polizia, controllati 73 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate tre violazioni del codice della strada.

Qui Caivano

Gli agenti del commissariato di Afragola, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio all’interno del “Parco Verde” di Caivano.

Nel corso del servizio sono state identificate 86 persone, controllati 53 veicoli e contestata una violazione del codice della strada.