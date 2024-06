Lo Stato nel mirino: quattro carabinieri feriti ad Afragola Militari aggrediti in due distinti fatti di cronaca

Quattro carabinieri aggrediti ad Afragola in due episodi non collegati tra loro. Un militare fuori servizio è stato colpito alla testa dal calcio di una pistola impugnata da un rapinatore che ha tentato di rapinare una banca.

Alti tre militari – compreso il comandante di stazione – sono rimasti feriti durante una notifica di arresto in carcere per un rapinatore condannato a 18 mesi di reclusione. I carabinieri sono stati aggrediti dall’uomo e dalla moglie, per poi essere medicati in ospedale.