Incidente con lo scooter, si schianta contro due auto parcheggiate: muore 15enne Il giovane di Casoria è morto sul colpo

Ancora sangue sulle strade campane. Questa cvolta teatro della tragedia è Casoria, dove un ragazzo di soli 15 anni si è schiantato contro due auto parcheggiate. L'incidente si è verificato nella serata di ieri, lunedì 3 giugno, in via Giovanni Pascoli, nella frazione di Arpino: stando a una prima ricostruzione, intorno alle 22, il 15enne si trovava in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro due automobili in sosta.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: il 15enne è morto sul colpo. L'Autorità Giudiziaria competente, come da prassi in questi casi, ha disposto il sequestro della salma del 15enne, che è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove verrà eseguita l'autopsia.