Da in escandescenza e aggredisce gli agenti: bloccato e arrestato La polizia ha ammanettato un 33enne

Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in piazza Garibaldi, per una segnalazione di una rissa.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato un soggetto che, alla loro vista è andato in escandescenza, iniziando ad inveire contro di loro fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Per tale motivo, un 33enne gambiano, con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.