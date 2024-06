Napoli Scampia: sono giovanissimi ed in auto hanno tutto per rubare i carabinieri denunciano quattro persone

I carabinieri della stazione Napoli Marianella hanno denunciato quattro persone per possesso di chiavi false, sono tutti giovanissimi e uno di questi ha 16 anni.

Siamo a via Zuccarini e i militari notano un’auto con a bordo 4 ragazzi. Sono del posto e hanno 23, 18, 26 anni. C’è anche un 16enne ed è l’unico tra i presenti a non avere precedenti.

Scatta la perquisizione che permette di rinvenire e sequestrare chiavi di diversa tipologia, torce e numerosi altri oggetti adatti ad aprire o forzare serrature.

Il materiale è stato sequestrato mentre sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per verificare un eventuale coinvolgimento dei 4 nei furti in zona e non solo.