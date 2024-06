Il giornalista in terra di camorra: focus a Napoli Il corso di formazione al comando provinciale della guardia di finanza

Martedì 18 Giugno dalle ore 9:30, al comando provinciale della guardia di finanza di Napoli, in via Agostino Depretis 75, si svolgerà il corso di formazione per giornalisti da 4 crediti, organizzato dal Sugc, dal titolo: “Il giornalista in terra di camorra”.

Ecco il programma della mattinata:

Saluti: Generale di brigata Paolo Borrelli, comandante provinciale guardia di finanza di Napoli

Interventi:

Michele Di Bari, Prefetto di Napoli, Geppina Landolfo segretaria Sugc, Claudio De Salvo, capo centro direzione investigativa antimafia Napoli, Fabio Vitale, consigliere di amministrazione dell’Inps, Elisabetta Garzo, presidente del tribunale di Napoli, Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare Antimafia, Vittorio Di Trapani, presidente Fnsi, Claudio Silvestri, segretario aggiunto Fnsi. Mimmo Rubio, responsabile Legalità Sugc. Modera Angelo Covino.