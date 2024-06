Abusivismo in zona sismica, controlli dei carabinieri: 4 persone denunciate C'è anche un arresto per resistenza

Abusivismo edilizio sull’isola, una piaga contro la quale i carabinieri della compagnia di Ischia investono enorme impegno.

Supportati da personale dell’ufficio tecnico del comune di Forio, i militari della stazione locale hanno denunciato 3 persone per aver costruito un muro perimetrale di circa 22 metri. Si tratta dei proprietari di un’abitazione in via Palummera e il geometra responsabile dei lavori.

La struttura, poi sequestrata, è stata realizzata senza alcuna autorizzazione, in un’area sottoposta a vincoli paesaggistico, sismico e ambientale.

Nei guai anche un 55enne. Nella sua abitazione, i militari hanno rilevato la costruzione di una struttura abusiva di circa 50 metri quadri. Anche in questo caso l’area dove è stato commesso l’abuso edilizio è regolamentata da vincoli sismici e paesaggistici.



Ancora a Forio, gli stessi militari hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 33enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Visibilmente alterato per l’assunzione eccessiva di alcol, l’uomo si è scagliato contro i carabinieri impegnati nei controlli. Li ha prima presi a pugni poi è stato bloccato e ammanettato. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.