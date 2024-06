Pusher in manette a Qualiano durante i controlli dei carabinieri A finire in manette un 41enne del luogo

A Qualiano i carabinieri della locale stazione insieme ai militari del reggimento Campania hanno effettuato un servizio a largo raggio setacciando le strade della cittadina a nord di Napoli.

A finire in manette per spaccio di droga un 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno notato l’uomo nel parcheggio del centro commerciale di via San Francesco a Patria mentre cedeva una dose di cocaina ad un cliente.

Fermato, è stato arrestato. Nelle tasche dell’uomo altre 10 dosi della stessa sostanza, 4 cellulari e 150 euro in contanti ritenuti provento del reato. Droga, telefoni e soldi sono stati sequestrati. Il 41enne è in attesa di giudizio.

Controlli anche al codice della strada con diverse sanzioni contestate, dalla guida senza casco passando per la mancanza di revisione o di assicurazione.