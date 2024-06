In casa revolver e proiettili: carabinieri arrestano 66enne Il blitz dei militari a Boscoreale

A Boscoreale i carabinieri della locale stazione hanno effettuato una serie di perquisizioni alla ricerca di armi. Arrestato un 66enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Nell’abitazione dell’uomo i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola revolver con matricola punzonata e sei cartucce calibro 38.

L’uomo è in attesa di giudizio mentre l’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.