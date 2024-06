Agerola: ruba un’auto, inseguito fino a Furore e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un cittadino tedesco

I carabinieri della stazione di Agerola hanno arrestato per furto un 28enne di origini tedesche senza fissa dimora. L’uomo è stato sorpreso mentre rubava un’auto parcheggiata in via Coppola e così è nato un inseguimento. La fuga è terminata nel comune di Furore dove il 28enne è stato bloccato e arrestato. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario.