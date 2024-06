Soccavo: nasconde la droga dietro ad una cassetta telefonica La polizia arresta un uomo di 46 anni

Un agente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, libero dal servizio, ha notato in via Fabrizio Padula un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa dal retro di una cassetta telefonica, l’ha ceduta ad una persona in cambio denaro; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

L’operatore, certo di trovarsi dinanzi ad un’attività delittuosa, ha subito contattato la locale sala operativa per chiedere il supporto di una pattuglia; difatti, subito dopo, sono sopraggiunti gli agenti dell’ufficio prevenzione generale che hanno individuato e bloccato il soggetto in questione trovandolo in possesso di 90 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, dietro la cassetta telefonica, è stata rinvenuta una busta contenente 24 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 47 grammi .

Per tali motivi, il 46enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.