Tenta di eludere il controllo e viene sorpreso con droga e denaro Piazza Carlo III. La polizia arresta un 23enne

Gli agenti del commissariato San Carlo-Arena, nel transitare in piazza Carlo III, hanno notato sopraggiungere uno scooter con a bordo un soggetto che si è avvicinato ad una persona appiedata alla quale ha consegnato qualcosa in cambio di denaro; quest’ultima si è allontanata frettolosamente, mentre il predetto, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga nel tentativo di eludere il controllo di polizia.

Ne è nato un breve inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in corso Garibaldi, ha perso il controllo dello scooter rovinando al suolo, in quei frangenti, gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 3 dosi di cocaina e 1050 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, il 23enne napoletano, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti; gli sono state, altresì, contestate alcune violazioni del codice della strada ed il mezzo su cui viaggiava è stato sottoposto a fermo amministrativo.