Duchesca: sottraggono un telefono cellulare sotto gli occhi dei poliziotti Raggiunti dai falchi e arrestati

I falchi della squadra mobile, nel transitare in via Alessandro Poerio hanno notato due uomini che, con fare circospetto, stavano seguendo una coppia di turisti quando, ad un certo punto, uno di essi si è posto dinanzi alla coppia, mentre l’altro ha sfilato con particolare abilità il telefono cellulare dalla tasca dello zainetto di uno dei visitatori.

Gli operatori sono immediatamente intervenuti ma i predetti, vistisi scoperti, hanno tentato invano la fuga fino a quando, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, sono stati bloccati e trovati in possesso del telefono cellulare appena asportato.

Per tali motivi, due algerini di 48 e 31 anni, quest’ultimo con precedenti ed entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati tratti in arresto per furto aggravato, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.