Armato di forbici picchia e minaccia di morte l'ex compagna: terrore a Napoli La polizia interviene tempestivamente e arresta un uomo di 35 anni

Gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Decumani, hanno notato un uomo che, impugnando delle forbici, stava minacciando una donna visibilmente scossa e con il volto tumefatto.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno bloccato con non poche difficoltà accertando che lo stesso, poco prima, si era avvicinato improvvisamente alla sua ex compagna sferrandole dapprima un violento pugno al volto, facendola rovinare al suolo, per poi minacciarla di morte con le forbici, nonostante l’intervento di due passanti.

Gli operatori hanno constatato che l'uomo si era reso responsabile già in altre occasioni di comportamenti violenti nei confronti della sua ex.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 35enne napoletano, con precedenti, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni personali aggravate nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.