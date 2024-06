Ancora sangue sulle strade di Napoli: donna investita e uccisa a Ponticelli La vittima aveva 67 anni ed è stata travolta da un autoarticolato: rintracciato il conducente

Non si ferma la strage sulle strade napoletane. Una donna di 67 anni è stata investita in via Argine, all’altezza dell’intersezione con il viale Margherita nel quartiere di Ponticelli, ed è deceduta in seguito alle ferite riportate.

La vittimastava attraversando la strada quando è stata travolta da un autoarticolato condotto da un cinquantacinquenne napoletano, che potrebbe non essersi accorto di nulla. Il mezzo pesante, infatti, si è allontanato senza prestare soccorso.

Molti testimoni, però, hanno assistito alla scena ed hanno dato alle forze dell'ordine indicazioni utili per rintracciarlo. Il conducente è stato fermato mentre percorreva via Argine in direzione opposta a quella dell'incidente.

La Polizia locale di Napoli ha eseguito i rilievi tecnici sul luogo del sinistro. Gli agenti hanno anche acquisto le immagini dalle telecamere di videosorveglianza.

L'autoarticolato è stato sequestrato, per l'autista sono stati disposti - come da prassi - i test tossicologici.