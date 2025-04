Non solo Spinazzola: si fermano anche Meret, Buongiorno e McTominay Si fermano Meret per l’influenza e Buongiorno per un risentimento. Nella ripresa esce pure McTominay

L’emergenza è finita, ma i problemi fisici continuano a infastidire il Napoli. Proprio come accadde la scorsa settimana contro il Milan, anche ieri Conte ha perso qualcuno poche ore prima della gara. Stavolta si sono fermati due giocatori: Meret è stato colpito da uno stato influenzale che non gli ha consentito di scendere in campo. È stato fatto il possibile, ma il portiere era in dubbio già da ieri pomeriggio. L’estremo difensore era stato comunque inserito in formazione, ma l’ultimissimo provino non è andato bene. Al suo posto Scuffet, che ha debuttato e non ha sfigurato. Ma a sorpresa anche Alessandro Buongiorno non ha giocato: per il difensore un problema muscolare, che come ha spiegato Stellini prima della partita, si portava dietro da qualche giorno.

Il difensore ex Torino è partito dalla panchina perché non al meglio, forse un riacutizzarsi del problema. È comunque andato in campo per fare un po’ di riscaldamento, segno che il problema non dovrebbe essere serio. Purtroppo, è uscito infortunato anche Scott McTominay. Dopol’influenza che lo ha colpito la scorsa settimana, lo scozzese ha abbandonato il campo dopo una botta. All’apparenza nulla di grave, ma si attende un report chiarificatore sulle sue condizioni. La sensazione è che? Meret, Buongiorno e McTominay sono recuperabili per la partita contro l’Empoli di lunedì. Non è proprio partito per Bologna Leonardo Spinazzola, che non ha ancora recuperato dall’infortunio alla caviglia rimediato nell’allenamento congiunto contro la Puteolana. L’esterno non è stato convocato, ma anche per lui si attende il rientro lunedì nella gara del “Maradona” contro l’Empoli.