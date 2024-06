Napoli: sorpreso con la droga grazie ad una segnalazione YouPol La polizia arresta un 51enne

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, a seguito di una segnalazione sul sistema YouPol inerente ad un’attività di spaccio in piazza Carlo III, hanno predisposto un servizio di osservazione durante il quale hanno notato uno scooter con a bordo un uomo corrispondente alle descrizioni fornite.

Gli operatori, quindi, si sono messi immediatamente sulle tracce dell'uomo in questione seguendo i suoi spostamenti fino a quando, giunti in via Mazzocchi, hanno proceduto al controllo del predetto trovandolo in possesso di 7 involucri di cocaina e di 1.030 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, il 51enne napoletano con precedenti, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.