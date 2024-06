Donna preleva ovuli di cocaina dal cavo orale: arrestata dai falchi L'operazione della polizia nei vicoli del centro storico a Napoli

I falchi della squadra mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vicoletto Santa Caterina a Formiello, hanno notato una donna che, in cambio di una banconota, ha ceduto ad un soggetto un involucro prelevato dal cavo orale e, pertanto, li hanno raggiunti e bloccati.

La donna, su richiesta dei poliziotti, ha estratto dalla bocca altre 7 dosi, successivamente analizzate e compatibili con quella ceduta poco prima; inoltre, è stata trovata in possesso di 30 euro.

Per questi motivi, una 44enne napoletana, con precedenti, è stata tratta in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.