Fiamme sui Camaldoli, fuga e paura: squadre di soccorso sorveglieranno di notte Si indaga per chiarire le cause del rogo, non si esclude il dolo

Un incendio boschivo si è sviluppato, ed è ancora attivo, sulla collina dei Camaldoli, a ridosso dei quartieri napoletani del Vomero e di Soccavo. Le fiamme sono visibili anche da diversi chilometri di distanza. In azione squadre di vigili del fuoco, anche con mezzi aerei. Le fiamme - sulla cui origine sono in corso accertamenti e non si esclude la natura dolosa - si sarebbero sviluppate sul versante di Soccavo della collina dei Camaldoli, per poi estendersi rapidamente, fino ad avvicinarsi anche ad alcune zone abitate.

Le rassicurazioni del sindaco

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in un post sui social fa sapere di essere "in costante contatto con prefetto e Vigili del fuoco per l'incendio che ha colpito la collina dei Camaldoli. Al momento, grazie al tempestivo intervento, l'incendio non minaccia le zone abitate. Stanotte lasciate squadre a presidio e domani riprenderanno le operazioni aeree di spegnimento".

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è recato sul luogo dell'incendio a Napoli sulla collina dei Camaldoli. Contestualmente il prefetto ha attivato il centro coordinamento soccorsi per seguire l'evolversi della situazione e sul posto si sta confrontando con i responsabili delle squadre giunte per domare le fiamme.