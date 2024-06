Controlli della polizia a Sant’Antimo: chiusura attività commerciali e denunce Ecco che cosa è successo

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con personale del reparto prevenzione crimine Campania e la collaborazione della polizia locale di Sant’Antimo e dell’Asl Napoli 2, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Sant’Antimo.

Nel corso dell’attività, sono state identificate complessivamente 153 persone, 39 con precedenti, controllati 82 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro o fermo amministrativo e contestate, complessivamente, 12 violazioni del codice della strada per guida senza casco protettivo, guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica e guida a velocità non commisurata.

Inoltre, sono stati controllati e sottoposti a sequestro 4 esercizi commerciali, i cui titolari sono stati denunciati per furto aggravato di acqua, violazioni in materia di igiene e tutela degli alimenti e smaltimento illecito di rifiuti, di cui tre sono stati sanzionati amministrativamente per mancata comunicazione all’autorità di polizia della cessione del fabbricato.

Sequestrati 750 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione. Frutta e verdura sono state donate allo zoo di Napoli.