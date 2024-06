Serata nel locale senza autorizzazioni con 500 ragazzi: sequestro e denuncia Nei guai il titolate di un locale nel napoletano

Le recenti notizie di cronaca lo dimostrano, basta un niente perché una serata con amici possa tramutarsi in tragedia. È per questo motivo se ci sono delle regole e delle leggi da rispettare.

Questa notte i carabinieri sono stati impegnati nei controlli alla movida. Durante le operazioni i militari hanno sequestrato un locale notturno.

I carabinieri hanno trovato 500 ragazzi che stavano trascorrendo la serata con musica. Peccato per il titolare, denunciato, che l’evento fosse stato organizzato in assenza di licenze e che il locale non avesse l’agibilità prevista, per il pericolo dei presenti. I carabinieri hanno interrotto la serata ed evacuato il locale senza alcun problema di ordine pubblico.